Российские истребители перехватили над Баренцевым морем самолет-разведчик ВВС Великобритании

21 сентября радарами над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21 сентября два российских истребителя МиГ-31 перехватили над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

В Центре отметили, что российскими радиолокационными системами над нейтральными водами Баренцева моря, была обнаружена приближающаяся к Государственной границе России воздушная цель.

Для перехвата в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нарушения Государственной границы иностранным разведчиком допущено не было. После своего обнаружения британский самолет удалился от российских границ, а истребители МиГ-31 вернулись на аэродром базирования.

Ранее, 5 сентября в акватории Баренцева моря МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.