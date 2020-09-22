Зеленский посвятил своё выступление в ООН обвинению России в попытке разделить мир

Владимир Зеленский считает, что "оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе" доказывают, что "трагический урок Второй мировой войны" не выучен Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, что Россия пытается разделить мир на сферы влияния. Он также обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.

Владимир Зеленский напомнил, что основание Организации объединённых наций в 1945 году стало "символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны".

- Но оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе доказывают, что этот урок не выучен. Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, - отметил украинский президент в своём видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.