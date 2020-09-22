Путин призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Москва и Вашингтон должны вскоре решать вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблеи ООН.

«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, – это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро», - напомнил российский лидер.

Путин сообщил, что Москва ведёт переговоры с Вашингтоном, и рассчитывает на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем. Однако, по его словам, «ни от американских партнёров, ни от их союзников» пока нет никакой реакции.

Президент России предложил «шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьёзного, глубокого разговора», и выступил за создание соглашения о запрете на размещение оружия в космос

Напомним, накануне, 20 сентября, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли заявил, что Вашингтон предлагают Москве заключить не требующий ратификации договор, который впоследствии может преобразоваться в полноценное соглашения. По его словам, если такая сделка будет достигнута на уровне глава государств, то ДСНВ может быть продлен на срок менее пяти лет.