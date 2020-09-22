Макрон в ООН призвал Россию «пролить свет» на ситуацию с Навальным Фото: REUTERS

Франция призывает Россию полностью разъяснить ситуацию с Алексеем Навальным. Такое заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Мы призываем Россию полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" … нужно внести ясность быстро и безукоризненно», - сказал президент Франции.

Напомним, наличие «Новичка» в пробах Навального подтвердили три лаборатории Берлина. Процесс по проверке проб начала Организация по запрещению химического оружия.

При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причиной состояния блогера стал однозначно не «Новичок», поскольку следов отравления им нет. Более того, по словам эксперта, при отравлении любым фосфорорганическим соединением оппозиционер «погиб бы в первые часы». Специалист уверен, что речь идет о заболевании - метаболической коме, случившейся в результате нарушения обмена веществ.