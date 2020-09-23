Тихановская заявила, что больше не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси Фото: REUTERS

Светлана Тихановская заявила, что с сегодняшнего дня не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Так она прокомментировала инаугурацию белорусского лидера, которая состоялась в среду, 23 сентября.

«Его тайная инаугурация является попыткой захвата власти … Это также означает, что с сегодняшнего дня Александр Лукашенко не является законным и легитимным главой Белоруссии», - заявила она в обращении к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и также повторила требование белорусской оппозиции о проведении новых президентских выборов в респблике.

Напомним, сегодня, 23 сентября, состоялась инаугурация Лукашенко, которая стала полной неожиданностью для жителей Минска. Когда город шел и ехал по своим делам, на карте пробок появились перекрытия дорог в центре города, особенно возле Дворца Независимости.

Как писал сайт kp.ru, и в этом плане белорусский лидер, как к нему ни относись, «переиграл своих оппонентов», которые ране готовились к инаугурации «как к последнему бою». «Если протестующим во время своих акций не грешно играть в кошки-мышки с силовиками, меняя маршруты движения по ходу марша и заставляя колонны автозаков метаться по всему городу, то почему в этой тактике должен себе отказывать Александр Лукашенко», - отметил Александр Коц.