Пять стран ЕС не признали Лукашенко законно избранным президентом

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после проведенной в среду, 23 сентября, инаугурации.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на своей странице в Twitter заявил, что белорусский лидер не имеет никакой легитимности, чтобы руководить страной. Кроме того, он должен нести ответственность за прошедшие выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми.

Глава МИД Латвии заявила, что секретная инаугурация не легитимирует фальсификацию выборов, а также статус главы государства.

«Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим», - написал министр иностранных дел Латвии Линас Линкявичус.

По словам главы внешнеполитического ведомства Эстонии Урмаса Рейнсалу, инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии, а белорусский лидер потерял свой мандат.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также заявил, что Берлин не признает Лукашенко президентом Белоруссии даже после инаугурации, как не признают и результаты прошедшего голосования.

Напомним, сегодня, 23 сентября, состоялась инаугурация Лукашенко, которая стала полной неожиданностью для жителей Минска. Когда город шел и ехал по своим делам, на карте пробок появились перекрытия дорог в центре города, особенно возле Дворца Независимости.