Первые электромобили, станции 5G и цифровое зрение: в Нижнем Новгороде открылась конференция ЦИПР-2020

В Нижнем Новгороде 23 сентября открылась V Всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Главной темой первого дня конференции стала роль и место человека в цифровой эпохе. Место ее проведения тоже было выбрано неслучайно.

- Нижегородская область уже зарекомендовала себя как один из самых мощных IT-кластеров в стране, - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. - Здесь на протяжении многих лет работают компании, которые экспортируют свои услуги, продукцию и софт. Сейчас началась активная цифровизация во властных структурах, появляются передовые решения. Все это можно только приветствовать и поддерживать! Особенно когда это делается на базе отечественных разработок.

Стоит отметить, что цифровые решения в Нижегородской области уже стали частью обычной жизни горожан. В немалой степени этому способствовала недавняя пандемия коронавируса. К примеру, на цифровом портале «Карта жителя Нижегородской области» зарегистрировались около 4,5 миллионов человек. Другие технологии еще только планируются к внедрению. Одной из самых заметных новинок конференции стали предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. Новая модель собрана на основе единой унифицированной электроплатформы, позволяющей выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта – от микроавтобусов до бортовых грузовиков. На конференции были представлены только три из них - представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Серийное производство таких электромобилей планируется начать уже в 2021 году. Однако это не единственная нижегородская разработка – на стенде было представлено свыше 20 уникальных цифровых решений, многие из которых не имеют аналогов.

- Нижний Новгород можно считать родиной российского IT-образования, - полагает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Ведь именно здесь впервые в стране был создан факультет вычислительной математики и кибернетики. Без сомнений, нам есть чем поделиться с коллегами из других регионов. А для нижегородских ИТ-специалистов ЦИПР станет отличной возможностью заявить о своих проектах на федеральном уровне.

Значение этой конференции, действительно, трудно переоценить. Достаточно сказать, что среди участников мероприятия были генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец и другие лидеры IT-индустрии. Некоторые из них приехали на конференцию не с пустыми руками. К примеру, компания «Ростех» продемонстрировала на мероприятии первую в России 5G-станцию.

- На конференции мы представили функциональный макет отечественной базовой станции 5G, являющей основным элементом мобильной сети, - поделился генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. - Это российский продукт, созданный кооперацией наших предприятий, специализирующихся на разработках в области специальной и гражданской связи.

Также в рамках конференции участники могли увидеть и другие уникальные разработки. Среди них - проекты по 3D-имплантации, цифровому зрению, машинному обучению и блокчейн-технологиям.

- Мы видим, какое сейчас внимание уделяется цифровому развитию России. Мне хочется поблагодарить председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, который курирует это направление, за работу с регионами страны, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Эта тема очень важна для нас. Мы гордимся тем, что в Нижегородской области проходит столь масштабное мероприятие. Очень благодарны «Ростеху» и федеральному министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за решение провести ЦИПР-2020 именно в нашем регионе. ЦИПР - одна из самых авторитетных площадок в IT-сфере.

СПРАВКА «КП»

На сегодняшний день ЦИПР - это одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика». В этом году она проходила с соблюдением всех необходимых противоэпидемических норм – соблюдением социальной дистанции и ношением средств индивидуальной защиты органов дыхания.