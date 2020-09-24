Жириновский назвал три возможных пути объединения России и Белоруссии Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, при каких условиях Россия могла объединиться с Республикой Беларусь.

По словам депутата, есть всего несколько возможных вариантов подобного соединения двух государств.

Три возможных пути объединения России и Белоруссии:

1. Вхождение Белоруссии в состав России.

2. Конфедерация.

3. Реальное Союзное государство.

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