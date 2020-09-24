Объединение России и Белоруссии: Названы три возможных пути

Вводим единый рубль. Потом признание всех документов в обеих республиках. Таможня только внешняя. Объединяются силовики. Фото: Виктор ТОЛОЧКО/РИА Новости

И какие для этого есть варианты? На эти вопросы «Комсомолке» ответил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Зачем это нужно?

- Есть три варианта дальнейшей интеграции. Первый - вхождение Белоруссии в состав России. Второй - конфедерация. И третий - реальное Союзное государство. Рассмотрим все три.

Возможно ли присоединение?

- Сейчас Верховный совет Белоруссии полностью под контролем у президента, там нет партий, фракций. Если Лукашенко поддержит вариант присоединения к России, то достаточно, чтобы Верховный совет Белоруссии обратился с просьбой к Президенту России, как это было с Крымом, о вхождении в состав РФ. При этом необязательно проводить референдум, ибо полномочий достаточно и у парламента Белоруссии. Но Лукашенко может для большей легитимности собрать совещание всех глав администрации - муниципального, районного, городского, областного уровней. Они тоже поддержат эту просьбу. Собрать представителей общественности - спортсмены, культура, наука. Получится, что вся Белоруссия в лице всех структур просит Президента России рассмотреть вопрос о вхождении в состав. Госдума рассматривает.

А если конфедерация?

- Если конфедерация, тогда нужно создавать новое государство. Тогда мы Конституцию нашу меняем, провозглашаем конфедерацию, в которой есть субъекты России - 85 штук. И принимается в качестве члена конфедерации Белоруссия, при этом она сохраняет название. Слово «государство» уходит, оставляем просто Белоруссия - член Российской Конфедерации. И прав у нее больше, чем у обычной губернии.

Или новый Союз?

- Это третий путь. Мы вводим единую валюту (что предусматривалось первым союзным договором) - рубль. Делаем единую таможню). А между Россией и Белоруссией ничего не будет, ни таможни, ни границы. Мы признаем единые документы. Все белорусские действуют на территории России, российские - на территории Белоруссии. Но в Белоруссии сохраняются свои герб, гимн, флаг и гражданство.

Будет для нас грузом, как Донбасс или Крым?

- Ни в коем случае! Потому что в Белоруссии все целое. Вся промышленность, сельское хозяйство, социалка, больницы, школы. Единственное, если возникнет потребность в приватизации. Чтобы приватизацию проводили сами белорусы, возможно, при участии российского бизнеса. Но торопиться не надо с этим.

Сразу белорусы должны получить стопроцентный сбыт продукции в Россию. Нам нужны их грузовики, холодильники, все, что они производят.

Ни мы, ни они ничего не теряем. В Белоруссии целые хорошие заводы. Хорошо подготовленные мастера, инженеры, подсобники. Полны училища, ПТУ. Все есть. Нормальное государство.

Понедельник, 14 сентября. Президент Белоруссии приехал к Президенту России и получил кредит в 1,5 миллиарда. Здесь жесты красноречивее слов... Фото: ruptly.tv

Сколько лет уйдет на слияние?

- Можно начать медленно, чтобы не возникло мысли, якобы Россия поглощает кого-то. Например, вводим единый рубль. Привыкли к рублю. Все хорошо. Общий рубль более конвертируемый, чем просто белорусский. Потом признание всех документов. Ничего не случилось, поезжайте в любой вуз. Таможня только внешняя, чтобы не было контрабанды. Работайте спокойно. Чужие товары вам не будут конкурентами. Объединяются правоохранительные органы, усиливается борьба с преступностью. Лучше стало? Да, хорошо.

Армия. Сокращаем призыв в белорусскую армию. Нам достаточно будет меньше новобранцев в Белоруссии с учетом того, что фактически общие границы. То есть они будут чувствовать, что с Россией спокойнее, свободнее и зажиточнее. В армию меньше призывают, рубль крепче. И все - граждане величайшего государства.

И никаких гонений белорусской культуры, языка и так далее. Все сохраняется. Никаких переименований улиц.

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Кому более выгодна интеграция - нам или соседям

Может ли быть общая валюта?

Не может, а должна - по крайней мере так написано в договоре о создании Союзного государства. Больше того, в 2000 году Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение «О введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства». Согласно этому документу с 2005-го функции единой валюты должен был исполнять российский рубль, а с 2008-го Москва и Минск запустили бы в обращение новые купюры и монеты. Но в жизни все оказалось сложнее.

Лукашенко упирал на то, что единую валюту нужно вводить вместе с принятием полноценной Конституции. Затем Минск затребовал от Москвы компенсацию почти в 2 млрд долларов - на переходный период. Россия платить отказалась.

Тогда у белорусов родилась новая идея - получить право самим печатать российские рубли на время переходного периода. К такому Москва тоже оказалась не готова.

Так что сторонам остается только стряхнуть пыль со старых договоренностей или принять новые, учитывая все предыдущие разногласия.

Кто будет печатать единые деньги?

Это главный камень преткновения в переговорах о единой валюте. В свое время белорусская сторона настаивала, что таких центров нужно два: в Москве и Минске. Затем предложила создать общий центральный банк по принципу 50 на 50. Но Путин, бывший тогда премьер-министром, такое условие назвал несправедливым, ведь белорусская экономика составляет примерно 3% от российской.

В проекте соглашения о единой валюте, который специальная рабочая группа написала еще в 2003 м, в качестве эмиссионного центра указан Центробанк России.

Что мы получим в итоге?

- Все преимущества, которые Россия могла бы получить от объединения, у нашей страны уже есть благодаря Союзному государству в его нынешнем виде и другим интеграционным объединениям. Единое экономическое пространство сформировано, товары и грузы движутся без пошлин, российские производители имеют доступ к белорусскому рынку, - сказал «Комсомольской правде» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

А вот для Минска вопрос настоящего Союзного государства актуален как никогда.

- Долгие годы Белоруссия фактически получала субсидии от России: наша страна поставляла сырую нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы без пошлины, а бензин, солярку и другие продукты они продавали по рыночным ценам, как правило, на европейские рынки, - напомнил Салихов. - Скидка размером с пошлину как раз и являлась субсидией для Белоруссии. В разные годы она достигала от 5 до 10% ВВП республики - это огромные деньги. В прошлом году Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставок, и Лукашенко громко отказался от российской нефти, что ощутимо ударило по экономике страны. Если мы реально будем одним государством, никакой пошлины, чтобы поставить нефть из Ханты-Мансийска в Могилев, платить не нужно будет.

По словам эксперта, реальное объединение будет означать для Москвы дополнительные траты.

- Если представить, что создается реальное Союзное государство, встанет вопрос о выравнивании уровня жизни. Потому что он в Белоруссии ниже среднероссийского, как ниже средняя зарплата, пенсия и так далее. Все это явно ляжет на российскую сторону, - полагает Салихов.

А вот если Минск отвернется от восточного соседа, как того требует оппозиция, несладко придется всем. Да, белорусская экономика гораздо меньше российской, но соседи по Союзному государству - важный рынок для российских предприятий. Маленькая Белоруссия занимает примерно 5% всего российского экспорта, а для Минска Москва главный торговый партнер, который поставляет в республику больше половины импортных товаров. С выходом Белоруссии из Союзного государства и ЕАЭС этот мощный поток заметно иссякнет.

Если сравнить экономику Белоруссии не со всей Россией, а с ее регионами, окажется, что не такая уж она и маленькая. ВВП республики сопоставим с валовым региональным продуктом Санкт-Петербурга и, скажем, Ханты-Мансийского автономного округа - одного из главных нефтегазовых регионов России. Так что вклад Минска в общий бюджет был бы очень даже ощутим. Особенно если российский капитал поможет с модернизацией белорусских заводов. Кроме того, надо признать, что в Белоруссии сильный аграрный сектор, работают заводы и фабрики.

Россия крупнейший кредитор соседа - Минск должен нам порядка 8 млрд долларов. Если в республике пойдут на резкий разрыв отношений, этих денег Москва может и не увидеть. С другой стороны, Белоруссия - один из главных покупателей российского газа, больше в Европе мы поставляем только Германии и Австрии. Причем белорусские города греются голубым топливом с хорошей скидкой. В общем, две страны связывает слишком многое, чтобы они могли безболезненно разорвать дружбу и Союзное государство.

Еще недавно, до выборов, Белоруссия была нормальной страной, а сейчас ее захлестнули митинги и демонстрации. Фото: REUTERS

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что работает в нынешнем Союзном государстве, а что нет

Для многих россиян и белорусов остается загадкой - а что за договор подписан между нашими странами? Что из его пунктов работает? А что осталось только на бумаге? Чтобы разобраться в этих тонкостях, мы обратились к заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Жарихину.

Мечтал стать собирателем земель

- Что такое вообще Союзное государство? Как бы вы это объяснили человеку, который первый раз про него слышит?

- Это такая конструкция, которая родилась у Ельцина и его окружения. А Лукашенко после Беловежской Пущи хотел показать себя собирателем земель.

- Сейчас эти документы, которые были подписаны тогда Лукашенко и Ельциным, имеют какой-то смысл?

- Это не такой простой вопрос. С одной стороны, у меня чувство, что, когда они подписывали этот документ, сами не очень верили, что все будет реализовано. Потому что механизмы были не очень понятны. С другой стороны, Союзное государство формально все-таки существует.

Что осталось лишь на бумаге

- Давайте разберемся. Что из написанного осталось на бумаге?

- Ну можно прямо по пунктам.

Первое - парламент Союзного государства. Сейчас это такой клуб депутатов. Он не принимает никаких существенных решений. А мог бы решать, по каким законам должно жить наше Союзное государство. И самое главное - принять некую Конституцию Союзного государства.

Второе - совет министров Союзного государства. Он есть, но опять у него нет полномочий. Такой же клуб, только для министров.

Третье - это Счетная палата Союзного государства, которая должна следить за расходами союзного бюджета. Ее у нас вообще до сих пор нет. Хотя небольшой общий бюджет есть.

Четвертое - Высший экономический суд Союзного государства, который должен заниматься тем, чем, к сожалению, до сих пор занимаются наши президенты. То есть разрешать противоречия между хозяйствующими субъектами наших стран. Например, вопрос цен на энергоресурсы. Должны у нас быть одинаковыми или нет? Так вот, Высшего экономического суда у нас нет. Поэтому все эти вопросы сейчас решают не в суде, а лично Путин и Лукашенко.

Пятое - нет общей валюты. Потому что Белоруссия не согласна, чтобы ее выпускал Центробанк России. Должно быть как в Евросоюзе. Евро эмитирует не банк Германии и тем более не банки всех 26 стран, а наднациональный Центральный банк. Для Союзного государства такой общий эмиссионный центр должен сформировать Союзный парламент. И тут мы возвращаемся к первому пункту...

Что удалось создать

- Хорошо. А что построили за эти 30 лет?

- Ну действует нечто вроде единого гражданства Союзного государства. Потому что права по многим вопросам у граждан России и Белоруссии на территории наших стран как бы выравнены. Хотя наша интеграция постепенно перенеслась и в Евразийский экономический союз. Там выработано уже единое таможенное пространство. Постепенно приближаются друг к другу гражданские кодексы стран.

- Что еще работает из Союзного договора?

- Право собственности, право на работу, на проживание. Это все работает, с одной стороны. Но с другой стороны - работает формально. Союзное государство до конца не сформировано. Потому что не сформированы те союзные органы, которые предусмотрены союзным соглашением.

- Как Союзное государство должно существовать на деле?

- Ну самый показательный пример - как Европейский союз. Хотя ЕС все-таки формировался первоначально из соизмеримых по размерам субъектов - Германия, Франция, Италия. У России и Белоруссии по соотношению ВВП, по населению большая разница. Просто огромная! В России живет в 16 раз больше людей. А экономика крупнее в 22 раза.

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