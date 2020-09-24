Иммунолог назвал три предпосылки к повторному заражению коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мире уже были случаи повторного заражения людей коронавирусом. О том, какие могут быть предпосылки для риска вновь стать ковид-положительным kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

По мнению эксперта, подобные случаи в течение первого полугода после заражения наблюдаются редко, скорее всего, через год частота реинфекции станет вполне заметной уже в широкой клинической практике.

Также врач рассказал, какие риски повторно заразиться коронавирусом существуют:

- при особенностях иммунной системы,

- при мутации при передаче вируса от человека к человеку,

- при повышенной вирусной нагрузке.

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