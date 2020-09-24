Росгидромет назвал самое опасное для России природное явление Фото: Евгения ГУСЕВА

Мощные шквалистые ветры считаются самим разрушительными опасными природными явлениями на территории России. Об этом говорится в докладе Росгидромета о разработке стратегий адаптации к изменениям климата в стране в четверг, 24 сентября.

Опасность шквалы представляют для всех регионов России, кроме Западной Сибири. С этим природным явлением связывают до 27 процентов чрезвычайных ситуаций. Возникают такие ветры быстро и неожиданно, поэтому наносят огромный ущерб и не дают возможности подготовиться к ним. В Москве, начиная с 2008 года, сильные ветры ежегодно становятся причиной гибели и травм людей, повреждения домов, линий электропередач.

- Природные чрезвычайные ситуации – разливы рек, прорывы дамб и плотин, нарушения энергоснабжения, торфяные пожары – зачастую проявляются именно из сильных ветров и дождей. Количество сильных ливней возросло на 40% за последние 25 лет, - говорится в докладе.

При этом ущерб для экономики России от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей.

Ранее синоптики рассказывали о влиянии человека на температуру в мегаполисах: летом она выше, чем в маленьких городах, примерно на четыре-пять градусов, а в зимний период – сразу на 10-15 градусов.