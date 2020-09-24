Бананы исчезнут с прилавков из-за извержения вулкана на Эквадоре

Мир ждет дефицит без бананов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Эквадоре началось извержение вулкана Сангай, что может вызвать резкое снижение урожая бананов, сообщает El Comercio.

Из-за вулканической активности более полутора миллионов коробок бананов могут не доехать до места назначения. Экспорт фруктов может рухнуть на 25-30 процентов.

83 тысяч гектаров земель пострадали из-за сильных выбросов пепла, среди них и провинции, где выращивают бананы. В 2020 году фермеры могут потерять до трети урожая. Специалисты отмечают, что повезти может тем, кто использует специальные чехлы для защиты от насекомых.

Эквадор является для многих стран основным поставщиком фруктов. Так, экспортные соглашения с Эквадором поддерживают Россия, Европа и страны Ближнего Востока.

Вулкан Сангай активизировался в воскресенье, 20 сентября. Столб дыма поднялся на высоту более десяти километров. Международный аэропорт в Гуаякиле закрыть.