Приставы арестовали квартиру Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приставы наложили арест на квартиру российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

По ее словам, арест связан с иском организации «Московский школьник». О запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире в Марьине приставы сообщили еще в конце августа.

Теперь оппозиционер не сможет продать, подарить или заложить квартиру. Были арестованы и счета Навального. Ранее в рамках иска «Московского школьника» ранее приставы арестовали счета руководителя YouTube-канала "Навальный Live" Любови Соболь и счета ФБК, из-за чего фонд был вынужден сменить юридическое лицо.

- В целом суд постановил взыскать с Навального, Соболь и Фонда примерно 88 миллионов рублей. В такую сумму оценили упущенную выгоду «Московского школьника» в связи с разрывом контракта на поставку питания, - объяснила Кира Ярмыш.

Напомним, что суд российской столицы в прошлом году постановил взыскать с Алексея Навального, соболь и ФБК примерно по 29 миллионов рублей для компенсации морального ущерба компании. Судья также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе текущего года предприниматель Евгений Пригожин выкупил долг перед компанией.

Их банка данных Федеральной службы судебных приставов следует, что 7 июля в отношении оппозиционера возбудили дело о взыскании с него более 28 миллионов рублей, а также исполнительского сбора в размере свыше 2,45 миллиона по решению Арбитражного суда Москвы.