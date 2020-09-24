В Таиланде проходят крупнейшие с 2014 года акции протеста

Митингующие возмущены решением парламента отложить голосование по конституционной реформе. Фото: REUTERS

В четверг, 24 сентября, стало известно о массовой акции протеста в Таиланде. Митингующие возмущены решением парламента отложить голосование по конституционной реформе. Несмотря на строгие законы об оскорблении королевской власти, в данный момент с трибун звучит самая жесткая критика со времен Второй мировой войны.

Уточняется, что нынешняя конституция была подписана военными властями. Она дает правительству широкие преимущества, одним из которых является полный контроль над сенатом.

По данным РИА Новости, действующая протестная акция является крупнейшей с 2014 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru уже сообщал о росте недовольства среди тайской молодежи. В августе 2020 года студенты Таиланда собирались на демонстрации с лозунгом: "Долой диктатуру!", выступая за ограничение королевской власти.