Тайские студенты призывают ограничить полномочия короля

У полиции пока нет четких инструкций, направленных на разгон студентов. Хотя пару человек все же задержали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Волна массовых протестов началась в Таиланде еще в феврале, но из-за пандемии коронавируса прекратилась. И с новой силой вспыхнула в июле. С 2014 года, когда в стране произошло масштабное противостояние между силами оппозиции и сторонниками правительства, таких массовых протестных демонстраций в королевстве не было.

В начале 2020 года в Таиланде распустили оппозиционную партию «Вперед в будущее» («Анакхот Май»), которая пользовалась популярностью среди молодежи. Сейчас студенты, собирающиеся на многотысячные демонстрации, требуют от правительства прислушаться к ним, скандируя главное свое требование: «Долой диктатуру!». Оно означает ограничение прав короля и выведение из его подчинения армейских подразделений.

Несмотря на то, что протесты в условиях эпидемии запрещены, власти пока реагируют на них сравнительно мягко. Вице-премьер Таиланда, генерал Правит Вонгсувон заявил, что если протесты не ущемляют права других граждан, то они могут продолжаться. «Конечно, в нынешних условиях, связанных с COVID-19, массовые сборища запрещены, но тут уж ничего не поделаешь», - добавил генерал.

Вообще же, тайцы посягнули на святое, требуя ограничений королевских полномочий. В Таиланде, являющемся конституционной монархией, это может быть расценено как оскорбление Его величества. А за такое там грозит реальный тюремный срок - до 15 лет.

У полиции пока нет четких инструкций, направленных на разгон студентов. Хотя, по неофициальных данным, пару человек все же задержали и доставили в отделение полиции. В целом ситуация под контролем.

Власти не хотят проявлять силу еще и потому, что боятся протестов со стороны тех, кто в период карантина и режима самоизоляции потерпел убытки. В стране и без того сложная экономическая ситуация: уровень ВВП сократился на 12,2%, чего не было с 1998 года. Сильнее всего пострадала туристическая отрасль.