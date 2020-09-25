Доктор Мясников назвал претензии Запада к российской вакцине от коронавируса Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный доктор Александр Мясников объяснил kp.ru, на чем на самом деле основаны претензии Запада к российской вакцине от коронавируса.

- Они ведь не говорят, что она вредная или неэффективная. Они говорят: вы слишком спешите. Конечно спешим! Как иначе? И настоящее испытание любой вакцины будет временем, что бы кто ни говорил, - заявил Мясников в интервью kp.ru.

По словам врача, нападки на вакцину связаны и с чисто экономическими причинами.

- Ничего личного – чистый бизнес! Они тоже хотят свою вакцину выпустить. Они в нее крупно вложились. Но у них много бюрократических заморочек. Поэтому мы своим движением вперед их раздражаем, - подчеркнул Мясников.

Говоря про разработки вакцины в США, Мясников отметил, что начинания американских ученых искусственно тормозятся. Это связано с предстоящими выборами президента.

- Они сейчас говорят: мы выпуск вакцины отнесем на конец 2021 года. Чтобы Трамп не приписал заслугу себе, - пояснил он.

Напомним, сейчас в России идет третья стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса. На этом этапе препарат получат 40 тысяч добровольцев разного возраста. В волонтеры записались даже люди старшего поколения.

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