Политолог объяснил, почему Европа и Америка не хотят закупать российскую вакцину

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России/ТАСС

Политолог Георгий Бовт объяснил, почему Европа и США отказываются закупать российскую вакцину от коронавируса.

- Они специально не желают доверять нашей науке и медицине, прежде всего. Вы видели когда-нибудь советского или российского врача, чей диплом автоматически был бы признан в Америке как медицинский? Нет, он там проходит обучение заново. И в Европе то же самое, - рассказал Бовт в комментарии kp.ru.

При этом, по словам политолога, у России есть успешные истории с изобретением лекарств. Например, вакцина от Эболы и полиомиелита.

Известный доктор Александр Мясников также дал интервью kp.ru и объяснил, на чем основаны претензии Запада к российской вакцине. По его словам, западные страны считают, что Россия слишком поспешила с регистрацией препарата. Кроме этого, здесь есть и чисто экономическая подоплека.

- Ничего личного – чистый бизнес! Они тоже хотят свою вакцину выпустить. Они в нее крупно вложились, - заявил Мясников.

Напомним. сейчас в России проходит третья, завершающая фаза клинический испытаний вакцины. На этом этапе прививку сделают 40 тысяч добровольцев.

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