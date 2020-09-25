Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 25 сентября 2020 года

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный останется в Германии до тех пор, пока не пройдет курс реабилитации до конца. Фото: EAST NEWS

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный останется в Германии до тех пор, пока не пройдет курс реабилитации до конца. Этот процесс может занять несколько недель, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сказала она в эфире "Навальный. Live".

При этом в немецком фонде Cinema for Piece, который занимался транспортировкой Навального из Омска в Берлин, заявили, что оппозиционер еще "очень слаб".

"Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни (директор фонда - ред.) Яка Бизил о нем не говорят. Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена", - цитирует РИА Новости представителя фонда.

Тем временем, российские приставы наложили арест на квартиру Навального в Москве. Запрет охватывает регистрационные действия, а это значит - недвижимость нельзя ни продать, ни подарить, ни заложить. Также были арестованы все счета оппозиционера. Об этом сообщила его пресс-секретарь.

Еще в августе по процессу компании "Московский школьник" судебные приставы взыскали с руководителя YouTube-канала "Навальный Live" Любови Соболь 34 миллиона рублей.

- В целом суд постановил взыскать с Навального, Соболь и Фонда примерно 88 миллионов рублей. В такую сумму оценили упущенную выгоду «Московского школьника» в связи с разрывом контракта на поставку питания, - объяснила Кира Ярмыш у себя в Twitter.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь напомнил общественности, что Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы нашей страны по ситуации с Навальным. ОЗХО призывает обращаться к властям Германии, а те, в свою очередь, отсылают в Гаагу. И это при том, что Москва обратилась в организацию практически сразу после того, как появились сообщения о возможном отравлении оппозиционера.

"Нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали", - рассказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, что Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета рейса Томск-Москва. Медики пришли к выводу, что резкое ухудшение состояния здоровья могло произойти на фоне нарушения обмена веществ. При этом яда в анализах блогера не было выявлено.

Через несколько дней Навального по настоянию его родственников транспортировали в Германию спецбортом. Россиянин стал пациентом известной берлинской клиники "Шарите". Постепенно он пришел в себя, стал говорить и ходить по палате. Накануне стало известно, что жизни оппозиционера уже ничего не угрожает.

Навальный провел в немецкой больнице 32 дня - большую часть этого времени блогер находился в реанимации. К настоящему моменту его выписали, но реабилитация продолжается.

При этом власти ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что оппозиционера якобы отравили боевым веществом из серии "Новичок".

Однако предоставлять результаты анализов Навального и любые другие доказательства его отравления России напрямую в Берлине отказались. Москва же готова начать расследование по делу сразу, как только ФРГ направит результаты экспертизы, подтверждающей наличие яда в организме блогера.