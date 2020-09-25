Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежегодный бразильский карнавал, который должен был пройти в Рио-де-Жанейро в феврале 2021 года, из-за пандемии коронавируса решили перенести на более поздний срок, сообщает газета Globo со ссылкой на главу независимой лиги школ самбы (Liesa) Жоржи Кастанейру.

«Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить парад невозможно», - приводит издание его слова.

Жоржи Кастанейру отметил, что пока неизвестно, когда можно будет провести традиционный праздник красок, музыки и танцев, в Liesa ожидают «информации о том, когда у нас будет вакцина и когда будет проведена иммунизация».

«Традиционный формат требует большего времени на подготовку, поэтому мы рассматриваем другие варианты», - добавил глава объединения.

Кастанейру пообещал, что Liesa «постарается не оставить в неведении тех, кто зависит от карнавала». Он также сказал, что по самым оптимистичным прогнозам, безопасные для проведения фестиваля условия появятся не раньше апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, больше инфицированных зарегистрировано только в США и Индии.