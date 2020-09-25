Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Жителей Японии возмутила «россиизация» Южных Курил

Пользователи японского сервиса оценили начало строительства дорог на Шикотане
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Жителей Японии возмутила «россиизация» Южных Курил

Жителей Японии возмутила «россиизация» Южных Курил

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Японии – пользователи местного сервиса Yahoo News Japan оценили сюжет телевизионной компании STV News о старте строительства дорог на Шикотане на Южных Курилах. В материале сообщалось, что хозяйственное освоение острова продвигается большими темпами, а новую трассу планируют достроить уже в следующем году. Данная информация весьма возмутила японцев, недовольных «россиизацией» Южных Курил.

- Экс-премьер Японии Абэ обещал поставить точку в территориальном споре. С его уходом пришло резкое ускорение «россиизации» северных территорий, - утверждается в сюжете компании.

«Нам уже не вернуть реальный суверенитет над островами», «До России не доходит, к сожалению, голос Японии», «Почему просто нельзя было добиться возвращения двух островов? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!», «Россия просто не хочет возвращать нам Курилы», - такие комментарии оставили под сюжетом недовольные жители Японии.

В прочем, нашлись и японцы, которые положительно оценили развитие инфраструктуры острова. Они отметили, что это повлечет за собой развитие производства на территории, туризма и инвестиций.

Россия и Япония уже несколько десятилетий пытаются решить территориальный спор и заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие – принадлежность Курильских островов, которые после войны перешли в состав СССР. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов – так называемых «северных территорий».

Позиция России в данном вопросе заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, а значит российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.