Врач рассказал о первых признаках поражения легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-пульмонолог Сергей Пурясов перечислил несколько симптомов, которые могут возникнуть на ранних стадиях поражения легких. Эксперт предупредили, что при их появлении следует немедленно обратиться к медикам, чтобы не допустить возникновения осложнений.

Особую настороженность, по словам Пурясова, должны вызывать одышка, кашель, высокая температура тела и выделение мокроты. Врач отметил, что страдающие от хронической одышки люди при поражении легких легко почувствует ухудшение состояния здоровья несмотря на то, что такие симптомы являются для них обыденными.

- Они легко распознают свою одышку от чужой. Когда человек много лет задыхается, например, при физических упражнениях, а тут внезапно одышка изменилась и усилилась, он сразу забьет тревогу. У пациента наблюдается в таком случаем дыхательная недостаточность, и это будет остро очень. Он первый и побежит к врачу, - объяснил Сергей Пурясов в интервью радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 24 сентября.

Ранее медики говорил, что первыми симптомами коронавирусной инфекции в тяжелой форме являются повышенная температура тела свыше 38,5 градуса Цельсия, удушливый кашель и одышка - повышенная частота дыхания в 20-30 движений в минуту.