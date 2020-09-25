В России намерены ужесточить правила регистрации детей в соцсетях

В России могут ограничить регистрацию детей в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России могут ввести ограничение на регистрацию детей в социальных сетях. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить регистрацию гражданам до 14 лет только с разрешения родителей. Соответствующую инициативу он направил на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева.

Депутат отметил, что в настоящее время в соцсетях может зарегистрироваться даже маленький ребенок, указав при этом реальные или вымышленные данные. Однако учитывая высокую степень анонимности в Сети, доверием ребенка могут злоупотребить злоумышленники и подтолкнуть его к совершению противозаконных действий.

«Прошу Вас совместно с представленными в Российской Федерации социальными сетями рассмотреть возможность введения правового механизма верификации регистрирующихся пользователей, а также производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей», — цитирует текст обращения RT.

Федоров добавил, что в меру своего возраста дети и подростки весьма уязвимы и могут поддаваться влиянию деструктивных идей, а значит их пребывание в соцсетях небезопасно.

Добавим, что это не первое предложение подобного рода. Ранее уже предлагалось ввести регистрацию в соцсетях только по паспорту или ограничить регистрацию и сделать ее возможной только для граждан старше 14 лет, передает ОТР.

Напомним, на сегодняшний день в России регистрация в соцсетях разрешена с 13 лет, а некоторых ограничение стоит с 18 лет.