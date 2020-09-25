Путин прибыл на полигон Капустин Яр на военные учения «Кавказ-2020» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где он будет наблюдать за ходом стратегических военных учений «Кавказ-2020». Как сообщал издание ТАСС в пятницу, 25 сентября, российский лидер прилетел на учения на вертолете вместе с главой министерства обороны страны Сергеем Шойгу.

Учения «Кавказ-2020» проходят 21-26 сентября этого года в Южном военном округе и в Черном и Каспийском морях под руководством главы Генерального штаба вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова.

Основная цель данных стратегических учений состоит в проверке боеготовности военнослужащих округа, а также в повышении взаимодействия войск во время исполнения задач по сохранению мира и обеспечению государственной безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, в «Кавказ-2020» принимают участие примерно 80 тысяч человек, а также около тысячи военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.