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Политика

Опубликован доклад об итогах Единого дня голосования 13 сентября 2020 года

В 83 субъектах России прошли свыше девяти тысяч избирательных кампаний
Ксения АНУФРИЕВА
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Опубликован доклад об итогах Единого дня голосования 13 сентября 2020 года

Опубликован доклад об итогах Единого дня голосования 13 сентября 2020 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Единый день голосования 13 сентября 2020 года, который в этом году растянулся на трое суток из-за эпидемиологической ситуации, в 83 регионах России прошли свыше девяти тысяч выборов различного уровня. В результате избирательных кампаний замещалось более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Ассоциации НОМ в пятницу, 25 сентября, опубликовала доклад об итогах Единого дня голосования в стране.

Отмечается, что абсолютное большинство опрошенных избирателей поддержала возможность голосования в течение нескольких дней – такого мнения придерживаются 64 процента от всех участников опроса ВЦИОМ и 72 процента— от принявших участие в голосовании.

Важный и новым событием в день голосования также стали эксперименты с перспективными технологиями выборов – электронным дистанционным голосованием, техническими средствами подсчета голосов и обработки избирательных бюллетеней, а также видеонаблюдением.

По итогам Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» представила основные результаты этого важного события:

Выборы показали политическое многообразие и конкурентоспособность кандидатов, партий и их программ.

Главной особенностью Единого дня голосования 13 сентября стала политическая конкуренция, рост активности партий. На региональных выборах в бюллетенях было представлено рекордное число партийных списков. Абсолютным рекордом стало прохождение семи партий в Рязанскую областную Думу.

Единый день голосования продемонстрировал успешные изменения в организации и проведении выборов.

Новые формы голосования увеличили количество избирателей. Впервые в истории опробованы новые формы многодневного голосования, как на участках, так и на дому и придомовых территориях, а также современные средств электронного голосования. Эти новации расширили возможности участия россиян в выборах, полностью оправдали себя и могут использоваться в будущем.

Необходимость закрепления в законах дополнительных механизмов общественного контроля.

Эксперты ассоциации НОМ считают, что эффективно было бы совместно с федеральным законодателем совершенствовать способы общественного контроля, учитывая особенности дистанционных выборов.