Рост заболеваемости коронавирусом в России объяснил Александр Гинцбург Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил причины роста количества заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

По словам эксперта, увеличение числа заболевших в многом связано с транспортными потоками, которые стали активнее с возвращением людей из отпусков, на работу и на учёбу.

«Транспорт, скученность, транспортные потоки, метро, троллейбусы, трамваи», - передает РИА Новости слова ученого.

Другими причинами Гинцбург назвал уменьшение витамина D, снижение уровня интерферона в организме, а также восприимчивость к инфекциям, что очень характерно в осенний период.

Напомним, сегодня, 25 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в России превысил семь тысяч впервые с 25 июня, и составил 7 212 заболевших. Таким образом общее число инфицированных возросло до 1 136 048 человек.

Однако в Роспотребнадзоре и Минздраве заявляют, что в стране нет второй волны коронавирусной инфекции, идёт продолжение первой, и также говорят о сезонном повышение заболеваемости