Курс рубля на 25 сентября 2020: доллар поднялся выше 78 впервые с апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской биржи в пятницу, 25 сентября 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки, американская валюта превысила отметку в 78 рублей впервые со 2 апреля, а европейская валюта превысила 91 рублей впервые с февраля 2016 года.

По состоянию на 16:57 по московскому времени, доллар по отношении к рублю укрепился на 1,2 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и подорожал до 78,1 рубля.

Курс евро поднялся на 1,07 процента и стоимость европейской валюты составила 91,01 рубля.

Напомним, ранее аналитики Sberbank Investment Research рассказали о прогнозе курса рубля на сентябрь текущего года. Согласно их данным, главной причиной для потери стоимости российской валюты станет стремительное изменение ситуации на мировых площадках, на которых продаются такие активы, как нефть, акции, металлы и валюта.