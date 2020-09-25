В авиакатастрофе есть выжившие Фото: Скриншот с видео

Глава Харьковской области сообщил, что в разбившемся под Харьковом самолёте есть выжившие.

Сообщается также, что врачи скорой помощи госпитализировали двух человек с ожогами, занимающими 90% тела. По данным Telegram-канала Klymenko Time со ссылкой на директора Центра медицины катастроф.

На борту Ан-26 было 28 человек. Среди них экипаж и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. 20 человек погибли, двое выжили, но тяжело ранены. Ещё двух пока ищут спасатели.

Самолёт рухнул на 530 километре трассы Харьков-Киев и сразу загорелся. К месту авиакатастрофы прибыли руководство Главного управления народной полиции Харьковской области и следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции. В субботу, 26 сентября, к месту происшествия прибудет президент Украины Владимир Зеленский.