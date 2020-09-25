Видео с места крушения самолета под Харьковом 25 сентября 2020: Ан-26 охватил огонь

Район крушения оцепили военные Фото: Кадр видео

Очевидцы сняли видео с места крушения самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. На кадрах видно охваченные огнем обломки воздушного судна, лежащие недалеко от дороги.

Ранее сообщалось, что причиной крушения воздушного судна, по предварительной версии следствия, стал отказ двигателя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку на военный аэродром возле города Чугуев Харьковской области разбился транспортный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в общей сложности, по уточненным данным правоохранительных органов, – 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа.

В результате авиакатастрофы погибли 22 из них, двоих госпитализировали с травмами и ожогами. Продолжаются поиски ещё четверых, их судьба пока неизвестна.

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