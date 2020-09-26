Жириновский: Через 20 лет рухнет США и весь мир заговорит на русском

Русский язык будет мировым языком, считает Жириновский Фото: Иван МАКЕЕВ

Политик Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что через 20 лет весь мир заговорит на русском языке.

- Граждане Европы, граждане Азии. И будут говорить на том языке, на котором все будут понимать друг друга. Мы не можем учить 4 языка – китайский, корейский, японский, русский. Все выберут язык русский. Мы не можем учить латышский, литовский, польский. Все выберут русский. Мы не можем учить азербайджанский, турецкий, армянский. Русский. Поэтому русский язык будет мировым языком. В ближайшие 20 лет, - сказал он.

По мнению Жириновского, за это время произойдет крушение США.

- Америка идет к закату, Америка ничего не может. Вот она сейчас выдыхается, и уже они грозят. Обе команды грозят выборы не признавать. Они обвиняют Лукашенко, что он что-то не так делает. Но вы в наглую до выборов уже говорите. Да наплевать им на их собственную американскую демократию, они не будут признавать выборы или из Белого дома не уйдут. И я об этом сказал в 17-м году. Я сказал, что Трамп просто так не уйдет. Победит Байден, но Трамп из Белого дома не выйдет. Он будет подозревать, что по почте голосование сфальсифицировано в пользу Байдена, и там заварушка будет до Нового года. Поэтому Америке конец. Китай тоже долго не протянет, - спрогнозировал политик.

Напомним, что ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский призвал расселять крупные города из-за коронавируса.

Полную версию интервью Владимира Жириновского читайте и слушайте на сайте Радио «Комсомольская правда».

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