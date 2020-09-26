Жириновский рассказал, как Навального завербовали в США

Владимир Жириновский - лидер ЛДПР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политик Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как оппозиционера Алексея Навального завербовали 10 лет назад в США.

- Конечно, все завербованы. Это было в Йельском университете. В 2010-м он там стажировку проходил, десять лет назад. Алеша по приглашению руководства Йельского университета, они отбирают от каждой страны. Так же Саакашвили там был, и Ющенко, они там учат. Такая же ситуация была в Советском Союзе. Был институт общественных наук – такое хитрое название. Туда приглашали мы всех активистов молодых – Африка, Азия, даже Европа – обучали их, и в будущем кое-кто из них становился руководителем этих стран. Это они у нас переняли, - признался Жириновский.

Напомним, ранее политик в эфире радио «КП» поделился, что Навального никто не травил боевым ядом «Новичок».

По его словам, отравление разыграли. Такой прием уже использовали в истории с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

- Лет 10 назад я приезжаю в Страсбург на очередную сессию парламентской ассамблеи. Захожу в зал и шушукаются все. Зарубежные депутаты. Ходорковский, Ходорковский, Ходорковский! Дали команду поднять шум в отношении Ходорковского, что власть его гнобит, давит. Михаил такой бедный, такой хороший, умный… Сейчас команду дали по Навальному. Ну, тогда Ходорковского арестовали. А Навальный-то не арестован. Давайте его сделаем полумертвым. Якобы. На самом деле он абсолютно здоров, питался как хотел, никакой комы не было и это в чистом виде провокация, чтобы обострить обстановку, - отметил он.

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