Илон Маск показал фото космического корабля Starship

Основатель SpaceX Илон Маск Фото: REUTERS

Успешный американский бизнесмен и изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал фотографию космического корабля Starship. Вернее, часть предназначенного для будущих полетов на Марс аппарата с хвостовым оперением.

«Starship SN8 с хвостовым оперением», - подписал снимок Илон Маск.

«Starship SN8 с хвостовым оперением», — подписал снимок Илон Маск. Фото: Twitter \ Elon Musk

Глава SpaceX добавил, что носовой обтекатель, передние клапаны и носовое оперение будут готовы на следующей неделе, а прототип корабля «SN9 – в следующем месяце».

Он также сообщил, что первый испытательный полет решили провести на высоте 15 километров, а не 18-ти, как планировалось ранее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, испытательный запуск аппарата Starship SN1 на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас) в феврале этого года закончился неудачей: его разорвало на части во время наддува жидким азотом.