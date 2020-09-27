В Минобороны Армении рассказали о первых жертвах обострения конфликта в Карабахе

Представитель Минобороны Армении рассказала о гибели женщины и ребёнка в конфликте вокруг Карабаха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мартунинском района Нагорного Карабаха после обстрела военных Азербайджана погибли женщина и ребёнок, сообщила представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян в беседе с Радио "Комсомольская правда".

- 27 сентября около 7 утра вооружённые силы Азербайджана начали массированную атаку с применением военной авиации, беспилотников, бронетехники и артиллерии по всем направлениям границы соприкосновения с Нагорным Карабахом. С раннего утра артиллерийскому и ракетному обстрелу подверглись не только военные объекты, но и мирные населённые пункты, в том числе, город Степанакерт.

В результате обстрелов в населенных пунктах у нас есть жертвы среди мирного населения. В Мартунинском района Нагорного Карабаха погибли, как минимум, два человека – женщина и ребёнок. Есть раненые. Во многих населенных пунктах пострадала гражданская инфраструктура, - рассказала Шушан Степанян.