Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Советник азербайджанского землячества в России: Азербайджан 30 лет пытался решить проблему Карабаха мирно

Камран Рустамов на «Радио "Комсомольская правда» представил свой взгляд на развитие конфликта на границах двух республик Кавказа.
Сергей ПЕТРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Фото: Снимок с видео/Министерство обороны Армении/ТАСС

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Фото: Снимок с видео/Министерство обороны Армении/ТАСС

В воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе был открыт огонь - причем и Армения, и Азербайджан обвиняют друг друга в том, что это противник спровоцировал обстрелы.

Что думает об этом один из руководителей азербайджанского землячества в России Камран Рустамов?

- Почему вновь начались бои в Нагорном Карабахе, по вашему?

- Еще несколько дней тому назад президент Азербайджана, на юбилейной сессии ООН предупреждал, чтобы мировое сообщество воздействовало на политическое руководство Армении, которое пытается навязать войну на южном Кавказе.

- Но зачем Еревану война?

- Основная цель Пашиняна и его группы, которая пришла к власти благодаря цветной революции, направлена на разжигание большого горячего противостояния на Южном Кавказе. Чтобы задействовать в этом противостоянии Россию, Турцию, возможно, Иран и другие государства.

- Но это же опасно для всех?

- Опасно, и Азербайджан предупреждал о провокациях на армянско-азербайджанской границе. В течение 30 лет нерешенная проблема тлела.

- Ваш взгляд на развитие ситуации?

- С утра 27 сентября азербайджанские мирные города и села были обстреляны армянскими вооруженными силами. Есть погибшие среди мирного населения. Президент республики принял решение дать достойный отпор тем, кто сегодня пытается развязать эту войну.

- Но премьер Армении Никол Пашинян указал, что именно Азербайджан является инициатором конфликта?

- Трудно обвинять в инициировании конфликта, если ваша территория оккупирована. На пятой части моей земли находятся незаконные вооруженные формирования. Азербайджанский народ 30 лет пытался мирно решить эти вопросы.

- Как?

- Предлагались десятки вариантов. В рамках территориальной целостности Азербайджана, которую признал весь мир, в том числе, и Армения, когда вступала в ООН. И Азербайджан, и Армения признали существующие границы.

- Этнический состав Нагорного Карабаха сегодня каков?

- Считается, что в Карабахе сегодня на сто процентов живут армяне, потому что там была проведена тотальная чистка. Напомню, что Нагорный Карабах – это искусственно созданная коммунистами административная единица, вычлененная из большого Карабаха. До 1923-го года понятия «Нагорный Карабах» не было. Было понятие «Карабах». И там жили почти миллион человек.

- Но и тогда среди этого миллиона армян было большинство?

- Была часть, где преобладало армянское население. Это было нормальным, поскольку, например, Шуша была центром Карабаха, и трудовые мигранты-армяне концентрировались там. У Степанакерта, который раньше назывался Ханкенди, карабахский хан специально построил деревню, чтобы трудовые мигранты-армяне жили вместе , приезжали и уезжали.

Так можно любой район России вычленить, где армяне составляют большинство или азербайджанцы составляют большинство. И что, объявлять его этнически независимым государством?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минобороны Армении сообщили об обстреле школ военными Азербайджана

Представитель ведомства Шушан Степанян рассказала Радио "Комсомольская правда" о потерях в вооружении азербайджанских ВС (подробнее)

В Минобороны Армении рассказали о первых жертвах обострения конфликта в Карабахе

Представитель ведомства Шушан Степанян описала начало эскалации с Азербайджаном в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее)

КАРТИНА ДНЯОбострение конфликта в Нагорном Карабахе

Рекомендуемые