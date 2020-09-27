Советник азербайджанского землячества в России: Азербайджан 30 лет пытался решить проблему Карабаха мирно

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Фото: Снимок с видео/Министерство обороны Армении/ТАСС

В воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе был открыт огонь - причем и Армения, и Азербайджан обвиняют друг друга в том, что это противник спровоцировал обстрелы.

Что думает об этом один из руководителей азербайджанского землячества в России Камран Рустамов?

- Почему вновь начались бои в Нагорном Карабахе, по вашему?

- Еще несколько дней тому назад президент Азербайджана, на юбилейной сессии ООН предупреждал, чтобы мировое сообщество воздействовало на политическое руководство Армении, которое пытается навязать войну на южном Кавказе.

- Но зачем Еревану война?

- Основная цель Пашиняна и его группы, которая пришла к власти благодаря цветной революции, направлена на разжигание большого горячего противостояния на Южном Кавказе. Чтобы задействовать в этом противостоянии Россию, Турцию, возможно, Иран и другие государства.

- Но это же опасно для всех?

- Опасно, и Азербайджан предупреждал о провокациях на армянско-азербайджанской границе. В течение 30 лет нерешенная проблема тлела.

- Ваш взгляд на развитие ситуации?

- С утра 27 сентября азербайджанские мирные города и села были обстреляны армянскими вооруженными силами. Есть погибшие среди мирного населения. Президент республики принял решение дать достойный отпор тем, кто сегодня пытается развязать эту войну.

- Но премьер Армении Никол Пашинян указал, что именно Азербайджан является инициатором конфликта?

- Трудно обвинять в инициировании конфликта, если ваша территория оккупирована. На пятой части моей земли находятся незаконные вооруженные формирования. Азербайджанский народ 30 лет пытался мирно решить эти вопросы.

- Как?

- Предлагались десятки вариантов. В рамках территориальной целостности Азербайджана, которую признал весь мир, в том числе, и Армения, когда вступала в ООН. И Азербайджан, и Армения признали существующие границы.

- Этнический состав Нагорного Карабаха сегодня каков?

- Считается, что в Карабахе сегодня на сто процентов живут армяне, потому что там была проведена тотальная чистка. Напомню, что Нагорный Карабах – это искусственно созданная коммунистами административная единица, вычлененная из большого Карабаха. До 1923-го года понятия «Нагорный Карабах» не было. Было понятие «Карабах». И там жили почти миллион человек.

- Но и тогда среди этого миллиона армян было большинство?

- Была часть, где преобладало армянское население. Это было нормальным, поскольку, например, Шуша была центром Карабаха, и трудовые мигранты-армяне концентрировались там. У Степанакерта, который раньше назывался Ханкенди, карабахский хан специально построил деревню, чтобы трудовые мигранты-армяне жили вместе , приезжали и уезжали.

Так можно любой район России вычленить, где армяне составляют большинство или азербайджанцы составляют большинство. И что, объявлять его этнически независимым государством?

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