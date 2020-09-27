В Минобороны Армении сообщили об обстреле школ военными Азербайджана

Минобороны Армении утверждает, что боевые действия в Карабахе начал Азербайджан, называя операцию контрнаступательной Фото: REUTERS

Военные Азербайджана обстреляли школы в армянском городе Степанакерт, заявила в эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

- Обстрелам подверглись даже школы, в том числе, и в Степанакерте, что является беспрецедентным, - отметила Степанян.

Она также сообщила, что по последним данным в результате наступления на разных участках линии соприкосновения азербайджанские ВВС потеряли 2 вертолёта, 14 беспилотников, а так же понесли потери в бронетехнике и живой силе.

Шушан Степанян отметила, что армия Азербайджана начала наступление в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения, но Баку называет свою операцию контрнаступательной и обвиняет в начале эскалации Ереван.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у армянской стороны доказательства того, что активные действия развязал Баку, Степанян рассказала о съёмках наступления.

- Да, у нас есть видеоматериалы, которые я опубликовала в своих социальных сетях. Так же на официальной странице министерства обороны. Вы можете увидеть кадры наступательных действий. Там все очень четко видно. Танковые подразделения, живая сила движется к направлению линии соприкосновения. <...> Я думаю, что я обосновала то, что конфликт развязала именно азербайджанская сторона. И этому предшествовала так же информационная подготовка, - добавила представитель Минобороны Армении.