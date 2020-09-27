Премьер Армении обсудил конфликт в Карабахе с Макроном Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил конфликт в регионе Нагорного Карабаха. Политик отметил необходимость сдерживания Турции от вмешательства в противостояние Армении и Азербайджан, сообщает пресс-служба правительства страны на своей странице в Twitter.

- Премьер Армении заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта и дальнейшей эскалацией. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона прибегает к провокациям для начала вооруженных противостояний на границе с Арменией. Премьер также обратил внимание президента Франции на агрессивную и пристрастную позицию Турции, и призвал сдержать ее от вмешательства в данный конфликт, - говорится в заявлении.

Напомним, что специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц обратил внимание на то, что на протяжении последних лет со стороны Азербайджана шла усиленная модернизация и закупка вооружения, в том числе, у Турции. Он считает, что Турция заранее была в курсе начала военной операции со стороны Азербайджана.