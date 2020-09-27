Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Карабахе, снизить напряженность и вернуться за стол переговоров. Об этом сообщили в офисе генсека Организации в воскресенье, 27 сентября.

Отмечается, что Антониу Гутерриш проведет телефонные разговоры с лидерами враждующих стран, чтобы призвать их к прекращению огня.

- Генеральный секретарь сильно обеспокоен новым возобновлением вооруженного противостояния по линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Антониу Гутерриш осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди мирного населения, - говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвал сделать все возможное, чтобы не допускать вмешательства Турции в противостояние Армении и Азербайджана.