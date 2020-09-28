Spiegel: Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике "Шарите"

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навещала Алексея Навального в клинике Charite Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навещала российского политика Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите", сообщает издание Spiegel.

- По информации Spiegel, канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской Charite, - сказано в публикации.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, врачи скорой помощи провели все необходимые манипуляции и доставили Навального в омскую больницу скорой помощи №1. Политик впал в кому, а через почти двое суток он, по решению семьи, был транспортирован в Берлин. 10 сентября, как сообщал сайт KP.ru, Навальный полностью пришёл в себя в клинике "Шарите".

Российские специалисты не нашли следов токсических веществ в анализах политика и посчитали, что причиной его приступа в самолёте могло послужить нарушение углеводного обмена.

Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили ядом из группы "Новичок", а затем сообщило, что вывод подтверждён экспертами лабораторий Швеции и Франции. При этом Германия не предоставила России результатов экспертизы и образцов проб Навального.