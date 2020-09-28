Названы города, где продают самые маленькие квартирки в новостройках

Так называемые скворечники - квартиры менее 15 квадратных метров - нет-нет да и появляются на сайтах по продаже недвижимости. Фото: cian.ru

Эксперты сервиса по поиску недвижимости ЦИАН назвали города, где продают самые маленькие квартиры в новостройках. В лидерах списка оказались Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Только в столице выставлено на продажу порядка 250 квартир и апартаментов площадью менее 20 кв. м. А абсолютный метражный минимум принадлежит студии-апартаментам в 15,1 кв.м. За «малышку» в Москве хотят 4,43 млн рублей.

Если тянет к морю, а бюджет ограничен, то в Севастополе на берегу Казачьей бухты есть жилье, площадью в 16,3 кв.м. Апартаменты продают за 1,27 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров – Санкт-Петербург. Здесь продают апартаменты в 16,37 кв. м за 3,81 млн рублей.

В топ-10 городов с маленькими квартирами на первичном рынке:

Москва,

Севастополь,

Санкт-Петербург,

Архангельск,

Краснодар,

Балашиха,

Екатеринбург,

Воронеж,

Всеволожск,

Вологда.

Эксперты объясняют, что подобные лоты рассчитаны на людей, которые мечтают закрепиться в региональном центре, но при этом не тратить деньги на съемные квартиры, пишете газета «Известия».

Еще одна категория покупателей - это инвесторы. Люди готовы вкладываться в жилья, видя нестабильность курса рубля.

Тем временем экономист руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил, вырастет ли доллар до 100 рублей и как конфликт в Нагорном Карабахе скажется на российской валюте, пишет ФАН.