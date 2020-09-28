Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии Фото: EAST NEWS

Лауреат Нобелевской премии по литературе и член координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич выехала из республики в Германию. Об этом в понедельник, 28 сентября, рассказала порталу tut.by помощница писательницы Татьяна Тюрина.

- Он улетела в личных и литературных целях. В Германии у нее запланированы встречи, в Швеции книжная ярмарка, на Сицилии ей будут вручать награду. Она просто долго не могла уехать из-за самочувствия, - объяснила Татьяна Тюрина.

Она добавила, что пока не известно, когда именно Светлана Алексиевич вернется Белоруссию – это будет зависеть от развития событий и от самочувствия Нобелевского лауреата.

Напомним, что в конце августа текущего года Алексиевич вызвали в белорусский Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета.