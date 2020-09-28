Попова: Россия не снизила число тестирований после спада заболеваемости

Попова: нет первой и второй волны пандемии коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство считает, что нет первой и второй волны коронавирусной инфекции. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава ведомства отвечает на вопросы обозревателя kp.ru.

- Мы считаем, что нет первой и второй волны для возбудителя. Поэтому это все - развитие эпидпроцесса. Единственное что хочу сказать, многие страны после спада снизили резко число тестирований, чего мы не делали, - отметила главный санитарный врач страны.