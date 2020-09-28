"Никто не призывает вас носить маску на пробежке". Анна Попова дала советы, которые обезопасят от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала советы, которые обезопасят от коронавирусной инфекции. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава ведомства отвечает на вопросы обозревателя kp.ru.

- Все, что соприкасается с вашими руками, что вокруг вас, должно быть чистым. Следующее – это расстояние. Вирус распространяется капельным путем, поэтому необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, - сказала эксперт.

Главный санитарный врач России напомнила о необходимости носить средства индивидуально защиты в общественным местах.

- Важен здоровый образ жизни, чтобы сохранить свой иммунитет. Надо дышать свежим воздухом, только не в толпе. Следует отказаться от курения и алкоголя. И последнее правило: если вы заболели, то следует оставаться дома, чтобы не подвергать риску свою и чужое здоровье, - заключил Анна Попова.