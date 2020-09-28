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Коронавирус Covid-19

"Никто не призывает вас носить маску на пробежке". Анна Попова дала советы, которые обезопасят от коронавируса

Глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости соблюдения дистанции и использования масок
Ксения АНУФРИЕВА
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"Никто не призывает вас носить маску на пробежке". Анна Попова дала советы, которые обезопасят от коронавируса

"Никто не призывает вас носить маску на пробежке". Анна Попова дала советы, которые обезопасят от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала советы, которые обезопасят от коронавирусной инфекции. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава ведомства отвечает на вопросы обозревателя kp.ru.

- Все, что соприкасается с вашими руками, что вокруг вас, должно быть чистым. Следующее – это расстояние. Вирус распространяется капельным путем, поэтому необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, - сказала эксперт.

Главный санитарный врач России напомнила о необходимости носить средства индивидуально защиты в общественным местах.

- Важен здоровый образ жизни, чтобы сохранить свой иммунитет. Надо дышать свежим воздухом, только не в толпе. Следует отказаться от курения и алкоголя. И последнее правило: если вы заболели, то следует оставаться дома, чтобы не подвергать риску свою и чужое здоровье, - заключил Анна Попова.

Распространение коронавируса в мире