Армия обороны Карабаха сбила азербайджанский самолет Фото: REUTERS

Армия обороны непризнанной республики Нагорный Карабах сбила азербайджанский самолет. Об этом сообщил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян.

- На участке города Мартуни в Нагорном Карабахе был сбит самолет военно-воздушных сил Азербайджана, - сообщил представитель главы государства, чьи слова цитирует издание "Интерфакс". Других подробностей он не привел.

Пресс-секретарь минобороны Армении уточнила чуть позже, что армия Карабаха сбила азербайджанский Ан-2, пишет РИА Новости.

Напомним, что специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц близ прифронтового города Мартуни обнаружил разбросанные по склону горы детали какого-то летательного аппарата: на земле лежали полуобгоревшие части судна, рваные Рваные куски фюзеляжа, сервоприводы, небольшой двигатель. Опознать потерпевший крушение самолет так и не смогли, однако есть основания полагать, что обломки сбитого сегодня армией Карабаха азербайджанского самолета.