Жители обстрелянного армянского Мартуни: Это все Турция виновата

В одном из пострадавших домов села Мартуни, Нагорный Карабах. Фото: Александр КОЦ

Дорога на юго-восточный фронт Нагорного Карабаха – как путь в параллельный мир. Бронежилеты и каски сопровождающие меня бойцы армии обороны Арцаха попросили надеть еще в Степанакерте. И всю дорогу внимательно всматривались в небо. Ударные беспилотники азербайджанской армии уже успели попортить крови местным военным и мирным жителям. И никто не хочет, чтобы его застали врасплох. Хотя бдительность сопровождения – утешение слабое. Те же «Байрактары» турецкого производства могут бить с расстояния, недостижимого человеческому глазу. Но береженого Бог бережет.

Устав пялиться в небо, я наслаждался умопомрачительными видами карабахской природы. Периодически глаз выхватывал странную конструкцию. Поперек ущелья – натянутый трос, с которого «расческой» свисали тросы поменьше. Это местное ноу-хау на службе противовоздушной обороны. Это нехитрое устройство выполняет функцию заслона, не давая вражеской авиации пройти к сердцу страны на бреющем полете. С одной стороны – невидим для радара, с другой – чем ты ниже и быстрее, тем сложнее в тебя попасть.

Когда мы вылезли у администрации Мартуни, в небе неприятно зажужжало. Направив объектив в небо, я выхватил похожую на комара точку, ползущую по облакам. Азербайджанский девайс израильского производства «Хароп» - беспилотник-камикадзе – искал свою жертву. Найдя цель это оружие пикирует на жертву и подрывает себя. В этот раз он пролетел мимо нас.

- Сегодня утром азербайджанская армия обстреляла этот дом, сами посмотрите, какие разрушения, - привез нас глава администрации к одному из пострадавших домов.

Рухнувшая в спальню крыша, выбитые окна, все некогда уютные дома, подвергшиеся артобстрелу в мгновение превращаются в нечто, не ассоциирующееся с человеческим жилищем. И на этих руинах, как правило, пожилой дед с впавшими глазами, который не знает, как теперь доживать свой век.

Последствия удара по селу Мартуни. Фото: Александр КОЦ

- А вы где были, когда прилетело?

- В подвале. Спрятался, когда «Град» начал бить.

Кажется, совсем рядом очень громко бахнуло, словно с большой высоты упала огромная куча шифера. Звук прилетов гаубичного снаряда не похож на киношный. Впрочем, дед даже не среагировал.

Местные жители давно знают, как звучат те или иные орудия, как выглядят осколки от них и когда надо бежать в подвал, а когда можно позволить себе не обратить на посторонний шум внимание. Здесь война передается в крови из поколения в поколение. И настигает даже самых маленьких.

Хозяин пострадавшего дома успел спрятаться от обстрела в подвале. Фото: Александр КОЦ

В первый день бомбардировки здесь погибла пожилая женщина и 9-летняя девочка. Они стояли на улице, когда прилетел снаряд. А в 1992 году здесь же погиб дедушка этой девушки. Через дорогу от очередного, уже шестого по счету разбитого дома – поросшие кустами руины. Здесь в 1993 году от снаряда града погибла целая семья. Сейчас эту улицу накрыло залпом.

Оставшиеся снаряды не похожи ни на «Град» (слишком велик диаметр), ни на «Ураган» или «Смерч» (слишком мал). Мои сопровождающие предположили, что это некая система залпового огня израильского производства.

- Четыре дома на улице пострадали. Там крышу, там стекло разбили, наш потолок… Не знаем, что теперь делать, - выглянула из окна пожилая женщина. - Эти заразы что от нас хотят, от людей Карабаха? Пусть они сами себе живут. А мы будем сами жить. Все Турция виновата. Дает Азербайджану наемников, а они приходят к нам, воюют, проигрывают. Их убивают. Хватит, да? Неужели ума нет своего – зачем воевать с другими людьми за территории. Мы хорошо живем, живите у себя хорошо. Хватит, уже надоел этот Алиев, а теперь еще Эрдоган.

Примечательно, что проведя полдня в этом городке, я не обнаружил ни один военный объект. Что здесь выцеливали азербайджанские артиллеристы, я так и не понял.

На обратно пути обратили внимание на выгоревший склон. Взобравшись на него, мы обнаружили разбросанные по горе детали какого-то летательного аппарата.

Останки летательного аппарата, обнаруженные на склоне. Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Рваные куски фюзеляжа, сервоприводы, небольшой двигатель… Неужели тот самый «Байрактар», сбитый карабахским ПВО? Однако чуть ниже по склону мы вдруг обнаружили приборную панель с надписями на русском – с тумблерами и переключателями. Еще ниже – разорванные куски поролона, похожие на бывшее кресло. Странный набор для беспилотника. Мы предположили, что если еще немного поискать, то можно найти и пилота. Однако в горах быстро темнело, а за ближайшим перевалом гулко заухала артиллерия. Загадка рухнувшего самолета так и не была разгадана. Может читатели «Комсомолки» смогут по видео и фото фрагментов летательного аппарата определить, что это было при жизни.

Сходу определить тип рухнувшей здесь техники не удалось. Фото: Александр КОЦ

На панели можно разглядеть буквы кириллицы. Фото: Александр КОЦ

Ещё один фрагмент обгоревшей техники. Фото: Александр КОЦ

Крыло летательного аппарата. Фото: Александр КОЦ

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