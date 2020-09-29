Минобороны Армении заявило об уничтожении азербайджанской бронетехники

Минобороны Армении сообщило об уничтожении азербайджанских опорных пунктов и бронетехники Фото: REUTERS

Вооружённые силы Армении уничтожили бронетехнику Азербайджана во время утреннего боя в среду, 29 сентября, на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

- Бои различной интенсивности продолжаются, сопровождаясь артподготовкой со стороны противника. По нескольким направлениям линии соприкосновения армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана, перейдя на некоторых участках к акциям возмездия и нанеся противнику урон в живой силе и технике. В частности с раннего утра на южном направлении была поражена атакующая колонна бронетехники противника, - сказано в сообщении Степанян в Facebook.