Из гуманитарных соображений: Мария Захарова объяснила, почему Навального отправили на лечение в Германию

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решения госпитализировать Алексея Навального в Берлин принимали исходя из гуманитарных соображений. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда». Фрагмент беседы приводит сайт kp.ru

«Мне кажется, что на этот счет было много заявлений у тех, кто имел право делать заявления. Решение принимали исходя из гуманитарных соображений», - заявила дипломат, уточнив, что речь идет о состоянии здоровья пациента и просьбах его семьи.

Напомним, Навального госпитализировали в Омске 20 августе, когда ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Через несколько дней его доставили в Берлин в клинику Шарите.

В начале сентября в Германии заявили, что Навального отравили ядом из группы боевых веществ «Новичок». Россия запросила предоставить подтверждающие этот факт результаты анализов, однако так и не получила ответа.

Навальный вышел из комы 7 сентября, и уже через несколько недель был выписан из стационара клиники, на данный момент он проходит реабилитацию.

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