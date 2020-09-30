Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о то, как пять лет назад начиналась серьезная военная операция.

Российским служащим предстояло оказать помощь сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок, которые планировали создать на Ближнем Востоке "Исламское государство" (*террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом говорится в газете "Красная звезда. Теперь глава военного ведомства раскрыл детали операций.

По его словам, активная фаза военной операции Вооруженных Сил России в Сирии продолжалась 804 дня.

Новость дополняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шойгу об операции в Сирии: Ни один террорист не проник в Россию

Министр рассказал о том, как пять лет назад началась военная операция на Ближнем Востоке, где 3 тысячи российских граждан искали счастья в "Исламском государстве"* (подробнее)