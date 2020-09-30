Первый в мире вылечившийся от ВИЧ человек умер от лейкемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американец Тимоти Рэй Браун, первый в мире человек, излечившийся от вируса иммунодефицита, скончался в Соединенных Штатах после рецидива ракового заболевания – лейкемии. Об этом сообщается в среду, 30 сентября, на его странице в Facebook.

- С прискорбием сообщаю, что Тимоти после почти полугода борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со своими друзьями и близкими, - написал его спутник жизни Тим Хёффген.

Тимоти Рэй Браун, больше известный миру как «берлинский пациент», перенес успешную пересадку костного мозга в 2007 году. У его донора оказалась редкая устойчивость к ВИЧ, благодаря чему после трансплантации Браун смогу избавиться не только от рака, но и от вируса. На протяжении последних 13 лет никаких признаков ВИЧ у мужчины не наблюдалось. Однако, как ранее писал сайт kp.ru, недавно к пациенту вернулась лейкемия, и Брауна поместили в больницу в Калифорнии.

Напомним, что весной этого года врачи подтвердили второй случай излечения от ВИЧ: после пересадки костного мозга излечился «лондонский пациент» - 40-летний Адам Кастильехо.