Греция потребовала внеочередного созыва совета ОБСЕ по обсуждению конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается военный конфликт. Фото: REUTERS

В среду, 30 сентября, Греция потребовала внеочередного созыва Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Подобную информацию распространил МИД Греции. Также уточняется, что соответствующее заявление было сделано министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в письме к председательствующей в ОБСЕ Албании.

"Греческая инициатива направлена на проведение дискуссии в рамках ОБСЕ с участием двух вовлеченных сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации кризиса. Целью остается скорейшее возобновление переговоров в Минской группе по мирному урегулированию спора", - подчеркнул МИД Греции.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В связи с этим в Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация. Отдельные страны уже сделали заявления по данному вопросу. Так, накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Азербайджан может рассчитывать на помощь Анкары, как за столом переговоров, так и на поле боя.