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Президент Азербайджана приказал не предпринимать мер против населения Армении

Алиев отметил, что переговорный формат по Карабаху не дал результатов
Ксения АНУФРИЕВА
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Алиев дал указание не предпринимать мер против населения Армении

Алиев дал указание не предпринимать мер против населения Армении

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Алиев заявил, что приказал военным не принимать мер в отношении гражданского населения Армении. Он отметил, что переговорный формат по Карабаху не дал результатов, поэтому в призывах к диалогу и перемирия нет нужды.

В распространенном в среду, 30 сентября, заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на постановление Европейского суда по правам человека говорится, что вооруженные силы республики во время боевых действий в зоне карабахского конфликта полностью соблюдают международное гуманитарное право и не подвергают обстрелам гражданское население и гражданские объекты.

Как сообщал сайт kp.ru, до этого премьер-министр Георгий Гахария предложил Еревану и Баку провести переговоры в Тбилиси для прекращения военного конфликта. Грузинская сторона отметила важность прекращения огня и мирного диалога, поскольку бои негативно сказываются на всем регионе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе