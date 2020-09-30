Зеленский уволил замглавы делегации Украины в контактной группе за позицию по Донбассу Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ), а также вывел из состава делегации. Соответствующий указ появился в среду, 30 сентября, на сайте украинского лидера.

В пресс-службе главы незалежной заявили, что Фокин отступил от «справедливой оценки» событий на востоке Украины. «Представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов и амбиций, это безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа», - говорится в заявлении, размещенном на сайте украинского президента.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с предложением отстранить от должности Фокина из-за его заявлений.

В конце сентября замглавы делегации в ходе заседания Верховной рады заявил, что он не видит доказательств и признаков войны между Москвой и Киевом. Также Фокин выразил уверенность в том, что Украина должна выполнить Минские соглашения, предоставив Донбассу особый статус, и провести выборы в регионе.